ФОТО: Мэр Таллинна Таави Аас и пробст Таллинна Яан Тамсалу зажгли свечу Первого адвента

Сегодня на Ратушной площади мэр Таллинна Таави Аас и таллинский пробст Яан Таммсалу зажгли свечу Первого адвента, провозгласив начало периода подготовки к Рождеству.

"Вот прошел еще один год , — сказал, выступая по этому случаю, Таави Аас. — Прошел в быстром темпе. И вот мы снова зажигаем свечу адвента на старейшей, насколько известно, публичной елке Эстонии, впервые установленной здесь купцами Братства Черноголовых 576 лет назад. Мы вступаем во время ожидания. Сейчас как раз пора остановиться и оглянуться, прекратить погоню за тем , что кажется таким важным, и посвятить все внимание ближним. Ведь внимание и доброе слово ценнее любых подарков".

Мэр пожелал горожанам всего самого лучшего.

На церемонии выступили камерные хоры прихода Яановской (св. Иоанна) церкви, Пеэтельского прихода, прихода Святодуховской церкви, Виймсиского прихода, Таллинский камерный хор и концертный хор прихода Карловской церкви.

Рождественская елка была установлена на Ратушной площади еще 9 ноября. На этот раз она привезена из Вяэна-Йыэсуу. Елке около полусотни лет.