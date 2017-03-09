ФОТО: Медвежонка из Таллиннского зоопарка назвали гордым именем

26 ноября прошлого года в Таллиннском зоопарке родился медвежонок, пишет Lemmikloom. Был объявлен конкурс на подходящее имя. Наконец он завершен, и достойное имя выбрано: медвежонка назвали Арон!

На страничке зоопарка в Facebook значится:

В ходе конкурса всего было предложено 3 821 имя, из числа которых комиссия, состоявшая из сотрудников зоопарка и представителей Общества друзей Таллиннского зоопарка, выбрали ему подходящее имя. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе!

Медвежонка назвали Арон. Арон — это мужественность и сила. Это имя означает ”горовосходитель”, оно символизирует силу гор.

Это имя в рамках конкурса было предложено аж 36 раз. Среди всех предложивших его зоопарк разыгрывает проходку на открытие домика для белого медведя, а также большую коробку мороженого.