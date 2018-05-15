15.05.2018, 19:10

ФОТО: Маркер в руки! Напишите пожелание ко дню рождения Таллинна на специальной доске


rus.delfi.ee
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Soovitahvlid Tallinna kesklinnas
Soovitahvlid Tallinna kesklinnasFoto: Hendrik Osula

Таллиннские городские власти призывают всех, как это принято в день рождения, передать свои пожелания имениннику, то есть городу Таллинну.

Каждый может написать свое пожелание или мнение маркером на треугольных досках пожеланий, которые сегодня стоят у торгового центра Foorum, на улице Виру и на автобусной остановке у торгового центра Solaris. У всех досок пожеланий три стороны, которые предназначены для пожеланий на трех языках — эстонском, русском и английском.

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