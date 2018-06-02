ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию

Бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд сообщила на генеральном съезде Социал-демократической партии о решении вступить в ряды соцдемов.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! По случаю Дня Нарвы проходит праздничное шествие
02.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Генеральный съезд социал-демократов: Осиновский сравнил алкогольную политику с пивом Guinness
02.06.2018
Сегодня на Генеральном съезде социал-демократов лидер партии Евгений Осиновский сказал в своей речи, что сегодня в быстро меняющемся мире соцдемы должны сформулировать историю про Эстонию завтрашнего дня, а также защищать и развивать главные ценности нашего общества: бесплатное образование и солидарное медицинское страхование, сообщает пресс-служба СДП.
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Põhja piirkonna äriteeninduse juht
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Tähtaeg: 12.06.2018
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Tähtaeg: 05.06.2018
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Tähtaeg: 11.06.2018
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Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ