02.06.2018, 16:12

ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию
Foto: Rauno Volmar

Бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд сообщила на генеральном съезде Социал-демократической партии о решении вступить в ряды соцдемов.

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