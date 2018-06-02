ФОТО: Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию

Бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд сообщила на генеральном съезде Социал-демократической партии о решении вступить в ряды соцдемов.

Кальюранд сообщила, что будет баллотироваться в рядах соцдемов на парламентских выборах в следующем году.

”Те темы, о которых я говорила во время президентских выборов — безопасность и чувство уверенности, возможность быть услышанным и взаимоуважение, забота и взаимопомощь — эти темы остаются и теперь для меня очень важными. Нет смысла врать и приукрашивать — политика может быть жестокой, политика может быть несправедливой и безжалостной. Чтобы это изменить, нужно самому выйти на политическую арену, а не оставаться в рядах комментаторов и наблюдателей”, — сказала на съезде соцдемов Марина Кальюранд.

Она продолжила: ”Я недавно стала бабушкой и горжусь этим, вскоре стану еще раз бабушкой. Я хочу, чтобы все дети Эстонии выросли честными, смелыми, трудолюбивыми и достойными людьми. Я хочу, чтобы они жили лучше, чем мы. Я хочу, чтобы они растили своих детей и внуков. Я хочу, чтобы мы оставили им в наследство лучшую, более толерантную, заботливую, счастливую и богатую страну. Я верю, что в рядах социал-демократов я смогу внести свой вклад в достижении этой цели”.