ФОТО: Майк Пенс в Таллинне: у США нет маленьких союзников

Со вчерашнего дня находящийся с визитом в Эстонии вице-президент США Майк Пенс сегодня утром около 9 часов встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Его ознакомили с эстонским э-государством, а также с решениями в области киберзащиты и сотрудничеством с США. После этого Пенс и Кальюлайд встретились с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Около полудня Майк Пенс направился в Генеральный штаб Сил обороны, где главнокомандующий, генерал Рихо Террас представил ему боевую группу Эстонии и НАТО, а также встретились с входящими в боевую группу солдатами Великобритании, Франции и Эстонии.

Президент Керсти Кальюлайд сказала, что настало время поговорить о разнице между страхом и готовностью, и еще раз поблагодарила Пенса за визит и поддержку.

В своей речи Майк Пенс отметил, что в Эстонию его лично направил президент Дональд Трамп для того, чтобы выразить благодарность находящимся здесь военнослужащим, защищающим наши общие интересы. ”США — с вами и всегда будут стоять бок о бок со странами Балтии”, — подчеркнул Пенс. Он еще раз вспомнил, как эстонцы, латыши и литовцы боролись с коммунизмом, Балтийскую цепочку, Поющую революцию и тот факт, что в течение этих лет США отказывались признавать страны Балтии как часть СССР.

Кроме того, Пенс выразил Эстонии признание за выполнение требования о выделении 2% от ВВП на оборону и поблагодарил за вклад в совместную борьбу за свободу и безопасность. ”У США нет маленьких союзников”, — подчеркнул он. Вице-президент отметил, что Россия представляет для стран Балтии опасность, и обещал, что американцы будут до конца привержены пятой статье устава НАТО и принципам коллективной обороны. По его словам, президент Трамп готов наладить отношения с Россией, но для этого последней следует отказаться от враждебной деятельности, в том числе от дестабилизации Украины.

”США навсегда останутся вашим самым крупным союзником, — сказал Пенс в конце своего визита. — Благослови Господь Эстонию, Латвию, Литву и США”.

После этого высокопоставленный гость поехал в аэропорт, чтобы вместе с супругой отправиться в Грузию.