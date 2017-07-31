ФОТО: Майк Пенс прибыл в Кадриорг, чтобы встретиться с президентами Эстонии, Латвии и Литвы

Со вчерашнего дня находящийся с визитом в Эстонии вице-президент США Майк Пенс сегодня утром около 9 часов встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Его ознакомят с эстонским э-государством, а также с решениями в области киберзащиты и сотрудничеством с США. После этого Пенс и Кальюлайд встретятся с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.
После встречи президенты стран Балтии и Пенс дадут совместную пресс-конференцию.
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