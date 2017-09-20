ФОТО: Магические кадры с идущего в Кадриорге фестиваля ”Свет шагает по Кадриоргу”.

Темный осенний парк превратился сегодня в мерцающее тысячами огней сказочное место. 21 сентября фестиваль огней продолжится.

Сегодня и завтра вечером парк Кадриорг провожает летний сезон фестивалем "Свет шагает по Кадриоргу".

За 11 лет, что проводится фестиваль, значительно выросло число его посетителей. Впервые фестиваль длится два дня. Организаторы его обратились к посетителям с просьбой о помощи, чтобы фестиваль прошел без эксцессов.

Во время фестиваля запрещено употребление горячительных напитков, алкоголь будет конфисковываться охранниками. В последнее время вошли в моду фото- и видеосъемки с помощью дронов. Организаторы напоминают, что это возможно только с разрешения Авиационного департамента и организаторов фестиваля, пишет Raepress.