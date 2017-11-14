ФОТО: Маардуский рейсовый автобус ехал со сломанной дверью, Temptrans случившееся не комментирует

Temptrans AS-i bussil kukkus Maardus uks bussist välja Foto: Delfi lugeja kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Вчера в Маарду с автобусом фирмы Temptrans AS случилась неприятность: деталь, держащая дверь автобуса, не выдержала, и та вывалилась наружу, повиснув ”на соплях”.