ФОТО: Маардуский рейсовый автобус ехал со сломанной дверью, Temptrans случившееся не комментирует

Вчера в Маарду с автобусом фирмы Temptrans AS случилась неприятность: деталь, держащая дверь автобуса, не выдержала, и та вывалилась наружу, повиснув ”на соплях”.
”Из автобуса Temptrans вывалилась дверь”, — писал изумленный читатель Delfi, задавшийся вопросом: как фирма может ежедневно рисковать жизнями людей?
Член правления Temptrans AS Александр Деничев сказал Delfi, что находится в отпуске и комментировать случившееся не желает.
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