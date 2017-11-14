14.11.2017, 07:30

ФОТО: Маардуский рейсовый автобус ехал со сломанной дверью, Temptrans случившееся не комментирует


rus.delfi.ee
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Temptrans AS-i bussil kukkus Maardus uks bussist välja
Temptrans AS-i bussil kukkus Maardus uks bussist väljaFoto: Delfi lugeja kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Вчера в Маарду с автобусом фирмы Temptrans AS случилась неприятность: деталь, держащая дверь автобуса, не выдержала, и та вывалилась наружу, повиснув ”на соплях”.

”Из автобуса Temptrans вывалилась дверь”, — писал изумленный читатель Delfi, задавшийся вопросом: как фирма может ежедневно рисковать жизнями людей?

Член правления Temptrans AS Александр Деничев сказал Delfi, что находится в отпуске и комментировать случившееся не желает.

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