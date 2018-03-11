ФОТО: Маардуская оппозиция: благодаря городской власти город превратился в ”загаженный полигон”

В городе Маарду 1 марта произошла смена компании, ответственной за вывоз мусора. Ранее город обслуживала компания Ragn-Sells AS, но в конце прошлого года мэрия Маарду заключила договор о вывозе отходов с Таллиннским муниципальным предприятием AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Смена поставщика услуги повлекла за собой превращение города в ”загаженный полигон”, как как власть не предупредила клиентов о необходимости перезаключать договоры на вывоз мусора.

В рамках фоторепортажа можно увидеть ”арт-объекты”, претендующие на место в Музее современного искусства Гуггенхайма, как может показаться, но это улицы Маарду, превратившиеся в свалку мусора.

Оппозиционный депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко (Союз Сависаара) так прокомментировал ситуацию: ”Отшумел Международный женский день 8 марта. А жителям Маарду он надолго запомнится не только букетиками цветов, которые мэр Архипов суетливо всовывал в руки оторопевшим от такого внимания женщинам, но и странными инсталляциями, появившимися на улицах города к самому празднику. Похоже, что женщины в Маарду получили такой подарок от мэра не случайно, а вполне закономерно: мэрия города с горы своего высокомерия не соизволила снизойти до квартирных товариществ, магазинов и других предприятий сферы обслуживания и не предупредила своевременно владельцев, что им нужно заключить новые договоры с новым поставщиком услуг по вывозу мусора. Вот и получился из Маарду загаженный отходами полигон с переполненными помойками, где власть испытывает терпение жителей и гадит прямо под окнами”.