ФОТО: "Маарду, фаршированный мусором". Дегтяренко опровергает опровержение мэрии

В городе Маарду 1 марта произошла смена компании, ответственной за вывоз мусора. Ранее город обслуживала компания Ragn-Sells AS, но в конце прошлого года мэрия Маарду заключила договор о вывозе отходов с Таллиннским муниципальным предприятием AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

11 марта Delfi опубликовал материал, в котором депутат Маардуского горсобрания Николая Дегтяренко утверждал, что смена поставщика услуги повлекла за собой превращение города в ”загаженный полигон”, так как власть не предупредила клиентов о необходимости перезаключать договоры на вывоз мусора. В ответ на эту информацию 12 марта мэрия Маарду прислала опровержение, сообщив, что вывоз мусора в городе осуществляется своевременно.

Сегодня на своей страничке в Facebook депутат Николай Дегтяренко (Союз Сависаара) сообщил: ”Неравнодушные жители Маарду выслали мне очередной фотоматериал с переполненными контейнерами для сбора мусора. Наверное, один из самых справедливых вопросов, который мне задают жители города: почему до сих пор не отправлена в отставку глава коммунального отдела мэрии, провалившая работу по организации смены поставщика по вывозу мусора и назначенная на свою должность не по профессиональным качествам, а по партийной принадлежности? Именно этот вопрос мы с моим коллегой Айваром Парком задали мэру города Маарду в нашем депутатском запросе на прошедшем заседании городского собрания. Ждём отставки главы коммунального отдела”.

По выражению Дегтяренко, Маарду нафарширован мусором, депутат называет его ”блюдом от Архипова” (мэра города, — прим. ред.).

”Обработка отходов — это одна из важнейших задач местного самоуправления и именно от коммунальной службы мэрии зависит то, насколько продуктивно организована данная работа и насколько детально проинформированы все участники процесса. К сожалению, на примере Маарду мы наблюдаем результат крайне слабой работы чиновников по этому направлению”, — поделился своим мнением Николай Дегтяренко.