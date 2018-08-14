14.08.2018, 07:00

ФОТО: Лучший вид из школьных окон в Таллинне. Детей чиновников ЕС ждет отреставрированная за миллионы евро школа

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rus.delfi.ee
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Tallinna Euroopa Kool
Tallinna Euroopa KoolFoto: Rauno Volmar

Свой шестой учебный год Таллиннская европейская школа начнет в свеже отреставрированном историческом здании недалеко от творческого городка Теллискиви, откуда открывается лучший вид из школьных окон в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.

Раньше Чиновники Евросоюза в Таллинне сталкивались с проблемой — для их детей не хватало мест в школе. Теперь же школа переезжает из городка Юлемисте в 138-летнее здание вблизи Теллискиви, находящееся под охраной, как памятник старины. Раньше в здании находилась Таллиннская транспортная школа, закрывшаяся в 2016 году.

Новый учебный комплекс площадью в 7000 м2 обошелся в 5 288 700 евро. Площадь школы удвоилась, что позволит увеличить и число учеников. Новый учебный год в школе начнут как минимум 300 детей, но согласно прогнозам, за три года их число удвоится, достигнув максимума, который может вместить новое здание.

Директор Аули Удде объясняет, что ученики Европейской школы в основном являются детьми иностранцев, большая часть которых растет в семьях сотрудников учреждений ЕС.

Обучение в школе стоит 3700–4700 евро в год в зависимости от учебной ступени. Сумма кажется высокой, но для сравнения можно привести International School of Estonia на улице Юхкентали, где год обучения стоит 18 000 евро.

Здесь ученики могут получить диплом EB (European Baccalaureate), выучить как минимум три языка, пройти боле длинные и короткие курсы по разным предметам, а также предметы, которых нет в обычных школах (например, уроки по Европе в начальных классах). Кроме того, внимание уделяют урокам этики, где молодежь учат уважать все национальности и культуры.

Директор добавляет, что обучение проходит как минимум на двух языках. В школе можно учиться не только на английском, но и на французском, немецком, эстонском, латышском, литовском, финском, греческом и итальянском языках.

Tallinn Hockey weekend
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