ФОТО: Лучший вид из школьных окон в Таллинне. Детей чиновников ЕС ждет отреставрированная за миллионы евро школа

Раньше Чиновники Евросоюза в Таллинне сталкивались с проблемой — для их детей не хватало мест в школе. Теперь же школа переезжает из городка Юлемисте в 138-летнее здание вблизи Теллискиви, находящееся под охраной, как памятник старины. Раньше в здании находилась Таллиннская транспортная школа, закрывшаяся в 2016 году.

Новый учебный комплекс площадью в 7000 м2 обошелся в 5 288 700 евро. Площадь школы удвоилась, что позволит увеличить и число учеников. Новый учебный год в школе начнут как минимум 300 детей, но согласно прогнозам, за три года их число удвоится, достигнув максимума, который может вместить новое здание.

Директор Аули Удде объясняет, что ученики Европейской школы в основном являются детьми иностранцев, большая часть которых растет в семьях сотрудников учреждений ЕС.

Обучение в школе стоит 3700–4700 евро в год в зависимости от учебной ступени. Сумма кажется высокой, но для сравнения можно привести International School of Estonia на улице Юхкентали, где год обучения стоит 18 000 евро.