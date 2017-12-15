ФОТО: Лучше всего сохранившиеся памятники советской архитектуры в Эстонии

Представляем подборку лучше всего сохранившихся примеров советской архитектуры в Эстонии — удивительно, но лишь двое из них признаны памятниками архитектуры.

1. Дом офицеров флота / Центр русской культуры

В 1952 году по проекту А. Кузнецова началось строительство Дома офицеров флота. Здание с треугольным фронтоном и колоннами с коринфскими капителями было завершено в 1954 году. В 1997 году зданию присвоен статус памятника архитектуры.

Vene kultuurikeskus Foto: Andres Putting

VENE KULTUURIKESKUS avamine Foto: Rauno Volmar

2. Комплекс "Золотой дом" в Пярну

В конце 1960-х годов на окраине Пярну началось строительство большого производственно-жилого комплекса. Архитекторы спроектировали административные здания, цехи металло- и деревообработки, жилые многоквартирные дома и детский сад. Проект так и не был завершен до конца — не построенными остались спортивный зал и 16-этажный панельный дом.

3. Бывший медицинский центр Кировского колхоза в Виймси

Здание медцентра было построено в 1979 году. В нем был также зимний сад с бронзовыми скульптурами. Сейчас в здании находится частная клиника Fertilitas.

Erahaigla Fertilitas Foto: Fertilitas, Erahaigla Fertilitas

4. Театры Ugala в Вильянди, Endla в Пярну и Vanemuine в Тарту

Театр Ugala, над которым работали архитекторы Ирина Рауд, Калью Лутс, Инга Орав и Майт Сумматавет, в 1982 году даже удостоился премии Союза архитекторов СССР. В 2016 году он признан памятником архитектуры — единственный советский театр, который этого удостоился.

Ugala Foto: Andres Putting

Пярнуский театр Endla был открыт в 1967 году. Архитектор — Ильмар Лаази.

endla 04 Foto: Ago Tammik

Построенное в 1967 году здание театра Vanemuine располагается в центре Тарту и вмещает 700 зрителей. Интерьер проектировали Вяйно Тамме и Велло Аси.

Foto: Delfi/Eesti ajalehed

5. Академическая библиотека Таллиннского университета

Ранее была известна как Центральная библиотека Академии наук ЭССР. Построенное в 1963 году в стиле модернизма главное здание спроектировали Уно Тёлпус и Пауль Мадалик. Фойе библиотеки украшает панно ”Наука, техника и искусство” авторства Лепо Микко. Интерьер спроектировала Лейла Пяртельпоег.

Источник: Карин Паулус