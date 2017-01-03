ФОТО: Лисица забралась на дерево, чтобы полакомиться яблоками

Katrin Ehasalu

1 января в деревне Лепику в Тартумаа можно было наблюдать забавную картину: лиса взобралась на яблоню, чтобы полакомиться ее плодами, пишет Maaleht.