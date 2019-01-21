21.01.2019, 08:00

ФОТО: Ликуйте, земляне! На этот раз вам удалось пережить "кроваво-лунную" ночь

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Deutsche Welle
EST 21
ФОТО: Ликуйте, земляне! На этот раз вам удалось пережить "кроваво-лунную" ночь
Foto: Kenno Soo

Полное лунное затмение ночью 21 января было уникальным. Если пропустили, то следующего придется ждать до 2037 года, предупреждает Deutsche Welle.

В ночь с воскресенья на понедельник, точнее, уже под утро 21 января (по московскому времени с 6 часов 34 минут), вся Европа, а также жители Африки и Америки наблюдали удивительный феномен: лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет.

Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году. Но если вы пропустили его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году.

Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием).

Foto: Kenno Soo


Foto: Toomas Assak

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