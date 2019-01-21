ФОТО: Ликуйте, земляне! На этот раз вам удалось пережить "кроваво-лунную" ночь(16)
Полное лунное затмение ночью 21 января было уникальным. Если пропустили, то следующего придется ждать до 2037 года, предупреждает Deutsche Welle.
Полное лунное затмение ночью 21 января было уникальным. Если пропустили, то следующего придется ждать до 2037 года, предупреждает Deutsche Welle.
В ночь с воскресенья на понедельник, точнее, уже под утро 21 января (по московскому времени с 6 часов 34 минут), вся Европа, а также жители Африки и Америки наблюдали удивительный феномен: лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет.
Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году. Но если вы пропустили его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году.
Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием).
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