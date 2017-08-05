ФОТО: Летние дни Центристской партии: участвуют и бывшие сависааровцы

В то время, когда Эдгар Сависаар на своем хуторе Хундисильма выстаивает свои предвыборные планы, сотни центристов во главе с Юрии Ратасом веселятся.

Присутствуют сливки партии, например, Таави Аас, Михаил Кылварт, Кадри Симсон, Энн Ээсмаа и многие другие. Там же Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински, находящаяся на последних месяцев беременности. Участвуют и те, кого скорее относили к стану Сависаара, например, Пеэтер Эмитс.

В то же время, когда звучат речи, центристы находят время для волейбола и других занятий. А Янус Карилайд попробовал себя в метании топора.

Один из присутствующих сказал Delfi, что хотя все хотят снять напряжение и веселится, вечером все разговоры наверняка будут касаться темы выборов.