ФОТО: Летающий презерватив и другие объекты: тартуские студенты отожгли, пытаясь перелететь через Эмайыги

Вчера в рамках Дня студента в Тарту на Эмайыги прошло традиционное ралли на необычных лодках. Студенты старались быстрее достичь финиша, не боясь от усердия оказаться в холодной воде.

Также празднование включало в себя уже традиционное мероприятие Karsumm — на самодельных летательных аппаратах, например, на изготовленном собственными руками летающем презервативе, с понятным результатом пытались пересечь Эмайыги. В этих соревнованиях приняло участие 8 команд. Несомненно приз, билеты на самолет от Nordica на 2100 евро, стоил купания в холодной воде.

