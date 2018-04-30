30.04.2018, 10:17

ФОТО: Летающий презерватив и другие объекты: тартуские студенты отожгли, пытаясь перелететь через Эмайыги


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Tudengite kevadpäevade paadiralli 2018
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Tudengite kevadpäevade paadiralli 2018 Foto: Anni Õnneleid

Вчера в рамках Дня студента в Тарту на Эмайыги прошло традиционное ралли на необычных лодках. Студенты старались быстрее достичь финиша, не боясь от усердия оказаться в холодной воде.

Также празднование включало в себя уже традиционное мероприятие Karsumm — на самодельных летательных аппаратах, например, на изготовленном собственными руками летающем презервативе, с понятным результатом пытались пересечь Эмайыги. В этих соревнованиях приняло участие 8 команд. Несомненно приз, билеты на самолет от Nordica на 2100 евро, стоил купания в холодной воде.

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