23.11.2018, 19:50
ФОТО: Лепота! В Курессааре установили рождественскую ель
Сегодня днем в Курессааре прибыла рождественская ель. Вес дерева — около двух тонн, а длина 15,5 метров.
Сегодня днем в Курессааре прибыла рождественская ель. Вес дерева — около двух тонн, а длина 15,5 метров.
As mako juhatuse liige
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 26.11.2018
Finantsinfosüsteemide osakonna juhataja
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.12.2018
Prantsuse keele oskusega müügiassistent
PALMAKO AS
Tähtaeg: 04.12.2018
Forwarderi operaator / võsagiljotiini operaator
MARREK PUIT OÜ
Tähtaeg: 04.12.2018
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