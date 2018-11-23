23.11.2018, 19:50
ФОТО: Лепота! В Курессааре установили рождественскую ель
Сегодня днем в Курессааре прибыла рождественская ель. Вес дерева — около двух тонн, а длина 15,5 метров.
Сегодня днем в Курессааре прибыла рождественская ель. Вес дерева — около двух тонн, а длина 15,5 метров.
Disainer-projekteerija
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