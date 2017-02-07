ФОТО: Легендарному преподавателю математики Михаилу Гусеву исполнилось 70 лет

7 февраля прославленному таллиннскому преподавателю математики Михаилу Васильевичу Гусеву исполнилось 70 лет. Нескольким поколениям учеников Михаил Васильевич известен прежде всего как преподаватель 19-й школы, ныне Таллиннской Тынисмяэской реальной школы.

Помимо талантливых учеников, победителей республиканских и международных олимпиад, Михаил Васильевич Гусев воспитал не одно поколение преподавателей математики на курсах лекций в Таллинском педагогическом институте и Таллиннском университете.

Несколько десятилетий он также известен как активный организатор внеклассной работы с молодежью во время летних лагерей, как начинатель и неустанный руководитель интеллектуального клуба ”Что? Где? Когда?” в Эстонии.

Подробное интервью с Михаилом Гусевым, в котором юбиляр рассказал о своем отношении к современным методам воспитания можно будет услышать на Радио 4 в программе ”Утро доброе” 8 февраля в 7:15, а после — на странице R4.ee в разделе ”Темы недели”.