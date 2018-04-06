06.04.2018, 14:26

ФОТО: Lamborghini, Hummer и ангар мотоциклов. Полиция конфискует имущество подозреваемого в коррупции Винка

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rus.delfi.ee
EST 22
Galerii: 90 pilti
Jaanus Vingi sõidukite äraviimine Foto: Andres Putting

Полиция конфискует имущество подозреваемого в коррупции бывшего заместителя директора подразделения ремонта автобусов Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка.

Находящийся на месте фотограф Delfi говорит, что в ангаре много мотоциклов, а также видны Lamborghini и Hummer. Около 14 часов во двор прибыли служба по открыванию замков.

Позавчера с разрешения суда по подозрению в коррупции под стражу был заключен заместитель директора подразделения ремонта автобусов Tallinna Linnatranspordi AS Яанус Винк.

Выяснилось, что подозреваемый, несмотря на довольно скромную зарплату любит роскошную жизнь и располагает автопарком с дорогими моделями. Смотрите график!

В кулуарах поговаривают, что на зарплату, которую получал Винк от TLT, можно было разве что оплачивать топливо и обслуживание Lamborghini.

Также Винк владеет множеством квартир по всему городу.

Согласно данным источников Eesti Päevaleht (EPL), подозреваемый в коррупции и уволенный из TLT Яанус Винк любит жить на широкую ногу. Его не раз предупреждали, что если он по вечерам будет разъезжать по городу на своем Lamborghini, то хорошая жизнь скоро закончится.

На работе Винк использовал более скромный автомобиль, принадлежащий TLT микроавтобус, а сам владел кроме Lamborghini еще и черным внедорожником Mercedes-Benz 2016 года — с регистрационным номером 666 TAK, некогда принадлежавшим старому автобусу Volvo бывшему предприятию Tallinna autobussikoondis (TAK).

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