ФОТО: Квартал Ноблесснер в Каламая превратится в открытое городское пространство вблизи моря

Квартал Ноблесснер, расположенный на бывшей производственной территории завода по строительству подводных лодок, в ближайшие годы превратится в открытую среду для полноценной жизни, бизнеса и досуга. Общий объем инвестиций составляет более 250 миллионов евро, сообщает Noblessner Arendus OÜ.

По словам директора по развитию недвижимости BLRT Grupр Ивара Пийрсалу, представившего сегодня программу развития портового квартала Ноблесснера, территория размером в 15 гектар станет многофункциональным городским пространством с особой атмосферой.

”Исторические производственные здания будут реновированы, на нынешней территории судостроительного завода будет построен тщательно спланированный прибрежный жилой квартал. Кроме того, в следующем году будут построены дополнительные проезды для автомобилей и немоторного транспорта, а также будет расширен яхтенный порт и построен новый волнорез”, — перечислил Пийрсалу.

Foto: Noblessner

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Раймонда Кальюлайда, перерождение портовой территории, которая долгое время стояла закрытой, предоставит городу новые возможности городу и приблизит море к людям:

”В скором времени откроется тропа здоровья, через год появится городская площадь, терраса пирса и западная часть морского променада. Они объединят территорию с остальным городом и предоставят много поводов приходить сюда. Вся береговая линия от Ноблесснера до Горхолла обновится и в будущем станет линией морского променада, из которого получится самая красивая прибрежная часть Таллинна. Горхолл будет также приведен в порядок и вопрос с Батарейной крепостью также разрешится”, — сказал Кальюлайд.

Foto: Noblessner

В ближайшие годы важнейшие инвестиции будут направлены на реновацию трех исторических производственных зданий, а также на возведение городской площади и променада. По словам Ивара Пийрсалу, исторический аккумуляторный цех через год превратится в обновленное офисное здание. В 2018 году в Ноблесснере откроет двери новый международный центр искусства, в начале 2019 года в литейном цехе Ноблесснера будет готов центр виртуальной реальности для всей семьи.

На первом этапе проекта развития недвижимости BLRT Grupp в сотрудничестве с Merko Ehitus непосредственно на берегу моря возведет четыре жилых дома с великолепным видом — всего более 200 квартир общей площадью 3700 м² с торговыми и бизнес-помещениями, подходящими как для ресторанов и кафе, так и для других предприятий, которые ценят близость к морю. Архитектурное решение жилого квартала разработано в сотрудничестве с архитектурным бюро Pluss. Первый дом, самый близкий к морю в Эстонии, будет готов в конце 2017 года, остальные здания — к концу 2018 года.

В течение нынешнего года будет закрыт действующий пока в Ноблесснере судостроительный завод, он переместится на полуостров Копли. Большой ангар будет демонтирован в первой половине 2018 года.

Foto: Noblessner

Квартал Ноблесснера находится в Таллинне на берегу моря, поблизости от Каламая и Летной гавани. Вокруг важнейшего когда-то для царской России завода подводных лодок возник открытый морю и людям портовый городок. Здесь расположены исторические производственные здания масштабной архитектуры, прибрежный променад, яхтенный порт, а также новостройки для жилья и безнеса. Ноблесснер — это олицетворение истории, событий культуры, искусства, дружелюбной городской среды, творчества и морской культуры.

История Ноблесснера началась в 1912 году, когда два коммерсанта из Петербурга — крупнейший в Европе нефтедобытчик Эммануэль Нобель (брат Альфреда Нобеля) и владелец машиностроительного завода Г. А. Лесснера Артур Лесснер — возвели здесь верфь для строительства подводных лодок. Из фамилий двух компаньонов родилось название ”Ноблесснер”. В 1913–1917 годах здесь было построено 12 ультрасовременных подводных лодок.

В независимой Эстонии Ноблесснер прекратил производство подводных лодок, однако строительство и ремонт судов продолжается здесь по сей день.