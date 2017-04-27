ФОТО: Куда спешите, госпожа министр? Урве Пало села в припаркованный под запрещающим знаком автомобиль

Занимающая пост министра предпринимательства и инфотехнологий в правительстве Юри Ратаса социал-демократ Урве Пало сегодня была замечена зорким читателем Delfi.

Автомобиль Audi, который возит членов правительства, припарковался в центре Таллинна на улице Крейцвальди прямо под запрещающим знаком. По словам читателя, автомобиль стоял там некоторое время и довольно скоро министр, выйдя, по первоначальной оценке, из салона красоты, поспешила к машине, открыла дверцу и села на заднее сиденье, чтобы заняться следующими повседневными делами.

Какую процедуру для красоты делала министр, из фотографий не ясно. Но зато ясно видно, что предназначенный для поездок членов правительства автомобиль паркуется точно перед запрещающим парковку знаком. Паркующимся в запрещенной зоне на улице Крейцвальди традиционно грозит эвакуация автомобиля или денежный штраф за неправильную парковку от соответствующих органов власти.