ФОТО: Куда смотрит инспекция? На Пальяссааре обнаружено ”кладбище” автопокрышек

Во второй половине дня в среду фотограф Delfi запечатлел, как на принадлежащей государству территории на полуострове Пальяссааре трактор засыпает лежащие на земле автомобильные покрышки землей.

В тот же день на место оправился чиновник МуПо Меэли Хунт. ”Поскольку существует опасность нанесения серьезного ущерба окружающей среде, то полномочиями по проведению действий с целью выяснения масштабов и влияния нарушений обладает Инспекция по защите окружающей среды, как учреждение, которое занимается расследованием. МуПо такими полномочиями не обладает”, — сказала она.



Сегодня на место прибыл и инспектор Департамента окружающей среды и возбудил производство о проступке. Наряду с этим было инициировано и административное производство, в рамках которого гаражному товариществу, членам которого, вероятно, и принадлежит мусор, будет вынесено предписание о ликвидации отходов и благоустройству территории. ”Председателю товарищества, который был на месте, было дано устное распоряжение привести территорию в порядок в течение мая, что он и обещал сделать”, — сообщила пресс-секретарь ведомства Лейли Туул Delfi.