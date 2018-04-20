20.04.2018, 14:23

ФОТО: Куда смотрит инспекция? На Пальяссааре обнаружено ”кладбище” автопокрышек

 (12)
дополнено в 14:49
rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 24 pilti
Paljassaare reostus Foto: Andres Putting

Во второй половине дня в среду фотограф Delfi запечатлел, как на принадлежащей государству территории на полуострове Пальяссааре трактор засыпает лежащие на земле автомобильные покрышки землей.

В тот же день на место оправился чиновник МуПо Меэли Хунт. ”Поскольку существует опасность нанесения серьезного ущерба окружающей среде, то полномочиями по проведению действий с целью выяснения масштабов и влияния нарушений обладает Инспекция по защите окружающей среды, как учреждение, которое занимается расследованием. МуПо такими полномочиями не обладает”, — сказала она.

Сегодня на место прибыл и инспектор Департамента окружающей среды и возбудил производство о проступке. Наряду с этим было инициировано и административное производство, в рамках которого гаражному товариществу, членам которого, вероятно, и принадлежит мусор, будет вынесено предписание о ликвидации отходов и благоустройству территории. ”Председателю товарищества, который был на месте, было дано устное распоряжение привести территорию в порядок в течение мая, что он и обещал сделать”, — сообщила пресс-секретарь ведомства Лейли Туул Delfi.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи

20.04.2018
Решение о необходимости подготовки серии мероприятий для живущих в Пыхья-Таллинне молодых людей было принято в феврале Круглым столом молодежи — консультативным органом, действующим при районной управе, в состав которого входят представители местных школ и молодежных организаций. О тм, для чего нужен подобный Совет и какие мероприятия ожидают молодежь этой части столицы, в студии DELFI рассказали старейшина управы Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд и представительница Круглого стола молодежи Кристи Рюйтель.
Подробнее

DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Крымчанка рассказала, как живет полуостров после референдума и есть ли изоляция от мира

20.04.2018
Как живет Крым после референдума, насколько полуостров и его жители изолированы от мира. Чей Крым и хотелось бы обратно в состав Украины, специально для Delfi рассказала крымчанка Галина.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В СДП слишком много салонной политики? По словам члена совета партии, решения принимаются за чашкой кофе на Тоомпеа

20.04.2018
По словам члена совета Социал-демократической партии (СДП) Кайдо Тамберга, в партии слишком много салонной политики. "Зачастую дела обсуждают за чашкой кофе на Тоомпеа, и связь с остальной организацией разорвана", — сказал Тамберг.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €

Метеослужба: на Эстонию надвигается шторм

20.04.2018
Государственная метеослужба объявила на завтра штормовое предупреждение, согласно которому утром порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, а днем на северо-восточном побережье увеличатся до 23 м/с.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Петтай намерен востребовать с центристов более миллиона евро: ”счетчик” уже тикает

20.04.2018
В распоряжении издания Eesti Päevaleht оказался судебный иск, согласно которому OÜ Midfield Пааво Петтая, долгое время занимавшаяся предвыборными кампаниями Центристской партии, намерена востребовать с последней более 1,24 евро.
Подробнее

Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?

20.04.2018
Президенту России Владимиру Путину доверяет меньше половины россиян, а за месяц, прошедший после президентских выборов, рейтинг упал на семь процентных пунктов, следует из опроса ВЦИОМ. Это произошло после трагедии в Кемерово, "мусорных" протестов, падения курса рубля и западных санкций, но социологи называют колебания рейтинга традиционными.
Подробнее

DELFI В СЕТУМАА: Учимся готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон ханзя

20.04.2018
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Каунасе житель Эстонии и украинец подрались из-за политики

20.04.2018
В начале этой недели в Каунасе было начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Ночью в центре города произошел конфликт между двумя иностранцами. Причина конфликта — политика в отношении Украины и ее взаимоотношения с Россией.
Подробнее