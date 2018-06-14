ФОТО: Куда обращаться, если никто не хочет помогать? Как женщине пришлось самой спасать семейство лебедей

Одна женщина опубликовала в Facebook историю о том, как из-за безразличия чиновников, учреждений и жителей города ей пришлось самой ехать спасать лебединой семейство, которое могло угодить под колеса поезда у Ярвевана теэ.
Женщина пишет, что в среду вечером ей позвонил ее сожитель и сообщил, что видел на Ярвевана теэ пару лебедей с птенцами, которые направлялись в сторону железнодорожных путей.
Женщина позвонила в Центр тревоги, где ей сказали, что у них нет свободных людей, чтобы послать кого-либо переносить птиц в безопасное место. Посоветовали обратиться в Инспекцию окружающей среды. Позвонив по номеру 1313, диспетчер выслушал проблему и обещал ей заняться.
Женщина все же решила сама поехать на место и проверить, помогли ли лебедям. Она выехала из Кабернеэме в сторону Ярвевана теэ, и когда прибыла на место, то увидела, что один из лебедей уже получил удар от поезда и погиб.