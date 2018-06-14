14.06.2018, 18:25

ФОТО: Куда обращаться, если никто не хочет помогать? Как женщине пришлось самой спасать семейство лебедей

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rus.delfi.ee
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Galerii: 6 pilti
Luigepere Foto: Facebook

Одна женщина опубликовала в Facebook историю о том, как из-за безразличия чиновников, учреждений и жителей города ей пришлось самой ехать спасать лебединой семейство, которое могло угодить под колеса поезда у Ярвевана теэ.

Женщина пишет, что в среду вечером ей позвонил ее сожитель и сообщил, что видел на Ярвевана теэ пару лебедей с птенцами, которые направлялись в сторону железнодорожных путей.

Женщина позвонила в Центр тревоги, где ей сказали, что у них нет свободных людей, чтобы послать кого-либо переносить птиц в безопасное место. Посоветовали обратиться в Инспекцию окружающей среды. Позвонив по номеру 1313, диспетчер выслушал проблему и обещал ей заняться.

Женщина все же решила сама поехать на место и проверить, помогли ли лебедям. Она выехала из Кабернеэме в сторону Ярвевана теэ, и когда прибыла на место, то увидела, что один из лебедей уже получил удар от поезда и погиб.

На повторный звонок в Инспекцию окружающей среды ей ответили, что ничего сделать не могут, но Elron предупрежден о лебедях на железнодорожных путях, и Elron в свою очередь сообщил, что до 23:00 в том районе не будут проходить поезда.

Однако как утверждает женщина, за то время, что она там была, мимо прошло пять поездов, и если бы она туда не приехала то и второй лебедь-родитель мог бы погибнуть.

Оставшийся в живых лебедь был посередине четырех железнодорожных путей, а птенцы на другой стороне в панике, так как из-за своего размера они не могли перелезть через рельсы.

По словам женщины, эти лебеди слонялись в районе Ярвевана теэ два дня, и никто им за это время не помог и не перенес в безопасное место. Люди якобы звонили по экстренным номерам, но ни одно учреждение не помогло.

Она позвонила в приют животных, где ей сообщили, что занимаются только домашними животнымИ, но после долгих уговоров согласились выслать на место свой патруль.

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Женщина с проходившим мимо пожилым мужчиной пытались удержать лебедя на зеленой зоне, позже им помогли сотрудники USS Security Eesti. Лебедь был в панике, пытался напасть на них и в итоге улетел, оставив шесть птенцов на краю дороги.

В итоге помог Союз защиты животных Эстонии, который сообщил, что тут же пошлет кого-то на помощь. После представителей союза на место приехали сотрудники приюта и две машины МуПо. "И в это же время кто-то позвонил МуПо, что мол едьте оштрафуйте паркующуюся машину!" — возмущается женщина.

На данный момент шесть птенцов находятся под присмотром Союз защиты животных, где за ними будут ухаживать, пока они не вырастут, а затем их вновь отпустят в дикую природу.

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