ФОТО: Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прибыли в Таллинн

Норвежский кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прибыли сегодня в Эстонию с официальным визитом. Проходящий 25-26 апреля в рамках поездки по странам Балтии визит связан со столетием Эстонии, Латвии и Литвы, и его цель — отметить независимость стран Балтии и хорошие отношения между государствами.

В первый день норвежская королевская чета встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд и вместе с ней даст пресс-конференцию. Также кронпринц и кронпринцесса в рамках инициативы "100 дубов Эстонии" посадят в Кадриорге дуб, чтобы отметить 100-летие Эстонии и 300-летие Кадриорга. Затем кронпринц Хаакон встретится на Тоомпеа со спикером Рийгикогу Эйки Нестором и возложит венок к подножию Монумента свободы.