25.04.2018, 13:31

ФОТО: Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прибыли в Таллинн

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rus.delfi.ee
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Norra kroonprints ja kroonprintsess saabusid Eestisse
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Norra kroonprints ja kroonprintsess saabusid Eestisse Foto: Andres Putting

Норвежский кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прибыли сегодня в Эстонию с официальным визитом. Проходящий 25-26 апреля в рамках поездки по странам Балтии визит связан со столетием Эстонии, Латвии и Литвы, и его цель — отметить независимость стран Балтии и хорошие отношения между государствами.

В первый день норвежская королевская чета встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд и вместе с ней даст пресс-конференцию. Также кронпринц и кронпринцесса в рамках инициативы "100 дубов Эстонии" посадят в Кадриорге дуб, чтобы отметить 100-летие Эстонии и 300-летие Кадриорга. Затем кронпринц Хаакон встретится на Тоомпеа со спикером Рийгикогу Эйки Нестором и возложит венок к подножию Монумента свободы.

26 апреля кронпринц и кронпринцесса откроют организованный Innovation Norway и Фондом развития предпринимательства (EAS) бизнес-форум Норвегия-Эстония, ознакомятся с гражданскими объединениями в творческом городке Теллискиви и со Старым городом.

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