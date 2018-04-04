ФОТО: Коррупционный скандал TLT: арестован глава мастерских по ремонту автобусов

Харьюский уездный суд в среду, 4 апреля, дал согласие на арест подозреваемого в получении взятки заместителя руководителя подразделения ремонта автобусов предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка, пишет rus.err.ee.

По данным ERR, Винк по просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры арестован первоначально на срок до двух месяцев.

В то же время суд суд не согласился с просьбой прокуратуры дать разрешение на арест бывшего владельца KTK Tehnika OÜ Каспара Кеэльманна.

Утром, 3 апреля, Центральная криминальная полиция провела обыски в автобусном парке Tallinna Linnatranspordi AS и задержала четырех человек, трое из которых подозреваются в нарушении требований проведения конкурсов госпоставки, а один — в получении взяток в общей сложности на сумму в 2 млн евро.