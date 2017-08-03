ФОТО: Коплиский кладбищенский парк открылся после ремонта

В Пыхья-Таллинне в четверг открылся обновленный Коплиский парк, в котором привели в порядок парковые дорожки, отремонтировали фонтан, установили новые скамейки и мусорные урны, значится в пресс-релизе.

"Обновление Штромки и Коплиского парка для нашего района — один из трех важнейших проектов этого года, наряду со спортивным центром на ул. Сыле и ремонтом трамвайных путей", — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В парке были установлены новые скамейки и мусорные урны. Кроме того, была приведена в порядок дорожка, проходящая через весь парк, и прилегающие к ней лестницы. Отремонтирован находящийся в центре парка фонтан-памятник, посвященный памяти всех захороненных на территории парка людей.

Обновление не обошло стороной и парковую ограду. Также в парке были установлены новые информационные стенды. К началу сентября обновится и детская площадка.

Основанное в 1774 году Коплиское кладбище имеет большое культурно-историческое значение, так как здесь нашли последний приют многие выдающиеся общественные деятели, деятели культуры, художники, ученые, кавалеры Креста свободы и другие люди, внесшие значительный вклад в формирование национальной культуры Эстонии. В 1951 году кладбище ликвидировали, а на его месте был разбит парк.

Стоимость работ в Коплиском кладбищенском парке составила 90 000 евро, работы были начаты в конце июня