ФОТО: Коплиская высотка изменила архитектурный ландшафт района

В Пыхьяской части Таллинна по соседству с гостиницей Stroomi полным ходом идет строительство 14-этажного жилого дома.
Если авторы проекта высотки в Пельгуранна говорят о свежем архитектурном решении строящегося здания, то жители окрестных домов обращают внимание на изменение ландшафта района.
В советское время на месте строящейся высотки находился двухэтажный детский сад. Затем здание занимали различные организации. Последним арендатором дома была газета "Вести", покинувшая его в 2006 году. Печатным изданием в тот период владел известный предприниматель Эндель Сифф.
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