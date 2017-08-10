ФОТО: Коплиская высотка изменила архитектурный ландшафт района

В Пыхьяской части Таллинна по соседству с гостиницей Stroomi полным ходом идет строительство 14-этажного жилого дома.

Если авторы проекта высотки в Пельгуранна говорят о свежем архитектурном решении строящегося здания, то жители окрестных домов обращают внимание на изменение ландшафта района.

В советское время на месте строящейся высотки находился двухэтажный детский сад. Затем здание занимали различные организации. Последним арендатором дома была газета "Вести", покинувшая его в 2006 году. Печатным изданием в тот период владел известный предприниматель Эндель Сифф.