ФОТО: Концерт Ruja привлек на Певческое поле многие тысячи друзей музыки

Впервые за долгие годы на сцену вышли участники оригинального состава эстонской рок-группы Ruja, настоящие легенды эстонской музыки — Яанус Ныгисто, Рейн Раннап, Тийт Хаагма и Яан Карп.

В качестве солистов к группе в рамках большого концерта «Eesti muld ja Eesti Ruja», приуроченного ко Дню восстановления независимости республики, присоединились Кадри Вооранд, Отт Лепланд, Роберт Линна, Кристиан Каннукене, Прийт Выйгемаст и Карл Вильгельм Вальтер.