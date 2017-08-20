20.08.2017, 21:24

ФОТО: Концерт Ruja привлек на Певческое поле многие тысячи друзей музыки

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 202 pilti
Foto: Raido Vint

Впервые за долгие годы на сцену вышли участники оригинального состава эстонской рок-группы Ruja, настоящие легенды эстонской музыки — Яанус Ныгисто, Рейн Раннап, Тийт Хаагма и Яан Карп.

В качестве солистов к группе в рамках большого концерта «Eesti muld ja Eesti Ruja», приуроченного ко Дню восстановления независимости республики, присоединились Кадри Вооранд, Отт Лепланд, Роберт Линна, Кристиан Каннукене, Прийт Выйгемаст и Карл Вильгельм Вальтер.

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