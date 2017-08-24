ФОТО: Комары на гербе ЭР и ошибка в имени. Сайт ”списка Сависаара” взломали?

Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра на сайте Избирательного союза Сависаара красовалось изображение паспорта гражданина ЭР, украшенное гербом с тремя комарами вместо положенных львов.

Saavisaare Valimisliit





Saavisaare Valimisliit





Saavisaare Valimisliit

Ситуацию быстро исправили, но этим дело не ограничилось.Так, можно было заметить, что вместо Эдагара Сависаара во главе списка кандидатов стоял Эдгар Саависаар.

Saavisaare Valimisliit

По словам баллотирующейся по спискам союза Ольги Ивановой, речь может идти о творчестве хакеров. ”Мы должны посмотреть, может, сайт кто-то взломал. Его уже взламывали, когда он только открылся, — сказала политик. — Одно время он просто не работал, и тогда человек, который у нас им занимается, обнаружил, что его взломали. Несколько дней был сломан, потом мы его починили”. По словам Ивановой, в полицию они по данному факту не обращались.