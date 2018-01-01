ФОТО: Кохтла-Ярве отсалютовал Новому году

Праздничный салют был произведен в ночь с 31 декабря на 1 января во всех частях а Кохтла-Ярве. Но в Ахтмеской и Ярвеской частях города он был особенно впечатляющим, так как для жителей этих районов на праздничный фейерверк городского управление выделило солидную сумму — 7680 евро. Небо над остальными частями города озарялось за счет самих жителей.

Встречать Новый год по российскому времени в Кохтла-Ярве, как и во всех местах Эстонии, где проживают граждане РФ, давно стало традицией. На час раньше эстонского Нового года горожане запускали в небо фейерверки, на которые, чувствовалось, не пожалели своих денег.



Через полчаса после завершения трансляции речи президента Эстонии, на площади Вирула в Ярвеской части Кохтла-Ярве собрались горожане с детьми, чтобы посмотреть десятиминутное красочное зрелище.

Однако этим праздничный салют не завершился: ”самодеятельные” фейерверки грохотали почти до 4 часов утра.