ФОТО: Когда откроется новый спорткомплекс "Сыле"?

В Пыхьяской части Таллинна близится к завершению строительство многофункционального спортивного комплекса с 25-метровым бассейном на улице "Сыле"

Летом городские чиновники говорили, что новое спортсооружение будет открыто в сентябре. Однако первый месяц осени на исходе, а на объекте еще продолжаются работы.

"В соответствии с договором строительство спортивного центра "Сыле" должно завершиться 15 октября, - отметил в разговоре с Delfi вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. - Мы надеялись, что сможем открыть спортивный центр к началу учебного года. Однако ввиду сложности строительных работ порадовать горожан 1 сентября не удалось".

Будет ли открыт спорткомплекс 15 октября - в день муниципальных выборов - пока еще не совсем понятно, поскольку любой новый объект должен получить соответствующее разрешение на использование от Таллиннского департамента планирования - на данный момент его нет. Процедура получения такого разрешения довольно сложная и занимает определенное время.

"Особенно тщательную проверку проводит Спасательный департамент, - отметил Кылварт. - Здание проверяют на соответствие требованиям пожарной безопасности, в частности, проверяется исправность автоматической противопожарной системы, а также покрытие несущих конструкций противопожарными материалами".

Помимо спасателей, объект проконтролируют Департамент окружающей среды, Департамент коммунального хозяйства, сетевое предприятие Elektrilevi, Пыхья-Таллиннская районная управа, Департамент социальной помощи и здравоохранения...