18.09.2018, 17:45

ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid ja Xi Jinpingig
Kersti Kaljulaid ja Xi JinpingigFoto: Presidendi Kantselei

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с официальным визитом в Пекине, в рамках которого у нее запланированы встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.

"Была рада встретиться с президентом Си в Пекине во время моего официального визита! Отношения между Китаем и Эстонией находятся на самом высоком уровне за всю историю. Обсудили торговые отношения, электронную коммерцию и кандидатуру Эстонии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН", — написала Кальюлайд в Twitter, передает rus.err.ee.

Как ранее сообщала канцелярия президента Эстонии, в Китае Кальюлайд встретится с президентом и премьер-министром страны, а также примет участие в ежегодной конференции Всемирного экономического форума по технологиям и инновациям.

По оценке канцелярии, встречи с руководством Китая поспособствуют еще большему оживлению двусторонних экономических отношений.

В последний раз глава Эстонского государства посещал Китай в 2005 году.

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