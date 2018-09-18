ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином

"Была рада встретиться с президентом Си в Пекине во время моего официального визита! Отношения между Китаем и Эстонией находятся на самом высоком уровне за всю историю. Обсудили торговые отношения, электронную коммерцию и кандидатуру Эстонии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН", — написала Кальюлайд в Twitter, передает rus.err.ee.

Как ранее сообщала канцелярия президента Эстонии, в Китае Кальюлайд встретится с президентом и премьер-министром страны, а также примет участие в ежегодной конференции Всемирного экономического форума по технологиям и инновациям.

По оценке канцелярии, встречи с руководством Китая поспособствуют еще большему оживлению двусторонних экономических отношений.

В последний раз глава Эстонского государства посещал Китай в 2005 году.