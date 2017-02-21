ФОТО: Керсти Кальюлайд вручила Рихо Террасу генеральские погоны

В понедельник президент Керсти Кальюлайд подписала указ о присвоении командующему Силами обороны генералу-лейтенанту Рихо Террасу военного звания генерала. Сегодня президент торжественно вручила Террасу новые погоны.
Повысить Терраса до генерала 13 февраля предложил министр обороны Маргус Цахкна.
Генерал — самый высокий ранг Сил обороны Эстонии. Ранее звание генерала получали Йохан Лайдонер, Александр Эйнсельн и Антс Лаанеотс.
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