20.11.2017, 15:30

ФОТО: Керсти Кальюлайд вручила награды за профилактику насилия

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rus.delfi.ee
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Vägivallaennetuse auhindade üleandmine
President Kersti Kaljulaid vägivallaennetuse auhindade üleandmiselFoto: Andres Putting

На открытии программы, посвященной правам детей, в рамках Just Film Festival президент Эстонии Керсти Кальюлайд впервые вручила награды за заслуги в профилактике насилия.

Всего было выдвинуто 29 кандидатур, среди которых комиссия выбрала пятерых. Признание получили психолог, руководитель опорного центра для женщин, активный член сообщества, представитель правозащитного ведомства и консультант жертв насилия.

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