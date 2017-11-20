ФОТО: Керсти Кальюлайд вручила награды за профилактику насилия

На открытии программы, посвященной правам детей, в рамках Just Film Festival президент Эстонии Керсти Кальюлайд впервые вручила награды за заслуги в профилактике насилия.
Всего было выдвинуто 29 кандидатур, среди которых комиссия выбрала пятерых. Признание получили психолог, руководитель опорного центра для женщин, активный член сообщества, представитель правозащитного ведомства и консультант жертв насилия.
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