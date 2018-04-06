06.04.2018, 14:44

ФОТО: Керсти Кальюлайд сделала запись в книге памяти Андреса Аммаса


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ФОТО: Керсти Кальюлайд сделала запись в книге памяти Андреса Аммаса
Presidendi kantselei

Президент Керсти Кальюлайд сделала запись в книгу памяти в связи со смертью депутата Андреса Аммаса. Сегодня — последний день, когда книга памяти находится в фойе замка Тоомпеа.

С сайта Рийгикогу:

Андрес Аммас родился 25 февраля 1962 года. В 1984 году он закончил Таллиннскую государственную консерваторию по специальности музыкальная педагогика, в 1993 году — Тартуский университет по специальности журналистика.

Андрес Аммас на протяжении многих лет работал педагогом в 1-й Хаапсалуской средней школе (Хаапсалуская гимназия): учителем (1982–1986 гг., 1988–1990 гг., 2003–2007 гг.), завучем (1986–1987 гг.) и директором (2007–2011 гг.). С 2012 по 2013 гг. преподавал музыку в Таллиннской школе Вабаыхукооли им. Константина Пятса, с 2014 по 2015 гг. работал учителем в гимназии Ноароотси.

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С 1987 по 1988 гг. Аммас был руководителем отдела культуры Исполнительного комитета Хаапсалуского Совета народных депутатов.

В 1992–1995 гг. и 1996–1999 гг. Аммас посвятил себя журналистике, работая главным редактором газеты ”Lääne Elu”; с 2011 по 2015 гг. был ведущим на Vikerraadio.

Аммас также работал советником по вопросам образования в Хаапсалуской городской управе (1995–1996 гг.) С 1999 по 2001 гг. был генеральным секретарем партии ”Союз Отечества”. С 2001 по 2002 гг. работал советником и руководителем бюро премьер-министра ЭР.

С 1990 по 1992 гг. был членом Верховного Совета Эстонской Республики. 20 августа 1991 г. Андрес Аммас проголосовал за восстановление независимости Эстонской Республики. Он также был депутатом Конгресса Эстонии.

Был членом Национальной коалиционной партии ”Отечество” / ”Союза Отечества” / Союза ”Isamaa” и ”Res Publica”, с 2014 г. — член Свободной партии Эстонии.

ТОП

”Я баллотировался в Рийгикогу для того, чтобы привнести в управление страной свежий взгляд со стороны Свободной партии на будущее Эстонии; открытый и содержательный обмен мыслями; бережливость и расчет на долгую перспективу при принятии решений; волю сотрудничать ради Эстонии в сложной для нее обстановке. И для того, чтобы коллективная совесть Рийгикогу не стала и на йоту тяжелее!” — сказал Аммас, приступая к работе в XIII составе Рийгикогу.

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