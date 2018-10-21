ФОТО: Керсти Кальюлайд на Играх непобедимых и непобежденных в Сиднее: горжусь нашей командой

”Надеюсь, все получат удовлетворение от участия, независимо от занятого места, хотя, конечно же, я держу за нашу команду кулаки и желаю им получить и медали”, — сказала Кальюлайд.

”Наши военные и ветераны заслуживают внимания, поддержки и признания со стороны государства. Мы должны стремиться к тому, чтобы государство оказывало всем нашим людям с особыми потребностями достаточно поддержки и заботы”, — добавила она.

Invictus Games — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.