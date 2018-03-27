27.03.2018, 14:26

ФОТО: "Кемерово, мы с тобой". К Посольству РФ в Таллинне продолжают нести цветы

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rus.delfi.ee
EST 17
ФОТО: "Кемерово, мы с тобой". К Посольству РФ в Таллинне продолжают нести цветы
Foto: Andres Putting

В память о жертвах пожара в российском Кемерове, в котором погибли десятки человек, к Посольству РФ в Таллинне по-прежнему приносят цветы.

Много принесли и игрушек, потому что большинство погибших — дети.

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