ФОТО: "Кемерово, мы с тобой". К Посольству РФ в Таллинне продолжают нести цветы

В память о жертвах пожара в российском Кемерове, в котором погибли десятки человек, к Посольству РФ в Таллинне по-прежнему приносят цветы.
Много принесли и игрушек, потому что большинство погибших — дети.
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В память о жертвах пожара в российском Кемерове, в котором погибли десятки человек, к Посольству РФ в Таллинне по-прежнему приносят цветы.
Много принесли и игрушек, потому что большинство погибших — дети.
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