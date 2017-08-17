ФОТО: ”Каждому ребенку — по богатому отцу!” В Виймси из-за рекламы EKRE разразился скандал

”Будем воровать вполовину меньше!”, ”Минимальная ставка на взятки!”, ”Дуракам — более легкая работа!”, ”Долой акцизы на секс!”, ”Каждому ребенку — по богатому отцу!” Именно такие (и другие) лозунги красуются на LED-экране в Виймси, установленном партией EKRE с разрешения волостной управы, однако, по мнению волостного инспектора по надзору, эти тезисы пренебрежительны и нарушают закон о рекламе.

Так, инспектор на надзору волости Виймси Игорь Скороходов в прошлую пятницу обратился к председателю EKRE Марту Хельме и кандидату в волостные старейшины от EKRE Ханнесу Вырно с просьбой изменить слоганы. Проблема заключается в том, что в ходатайстве об установке экрана речь шла о рекламе с символикой EKRE, а на деле передавались сообщения, об обнародовании которых в заявлении не ходатайстововалось. По мнению Скороходова, реклама не отвечает общим принципам закона о рекламе, противоречит закону и общепринятой морали. Он считает, что реклама создает ложное впечатление, будто все в стране воруют, берут взятки и прочее. Также реклама не содержит данных о ее заказчике, и дает слишком много света, что может быть опасно для участников дорожного движения на шоссе Рандвере.



Через день Вырно ответил Скороходову, что все, что касается технических замечаний, было принято в разработку и что безопасность движения — это, действительно, важно. Что касается содержания, то это, по его мнению, дело вкуса и что у него создается впечатление, будто противники занимаются ”лицемерной пропагандой псевдогуманизма”.„Я желаю разрешить эту ситуацию мирно и дружелюбно и без мучительной бюрократии. Давайте будем человечными, открытыми и понимающими”, — сказал он.

В понедельник Скороходов в письменном виде сообщил о возбуждении государственного надзорного производства и о своем намерении вынести предписание о прекращении экспонирования рекламы.

Днем позже вице-председатель виймсиского отделения партии Кристель Меннинг отметила в своем ответе, что партия не понимает, на какие правовые основы планирует опираться Скороходов. По ее словам, изначально тезисы не были оснащены логотипом, поскольку партия только 9 августа вышла со своей предвыборной кампанией ”Дадим огня!”, а до этого тестировала крутое табло с шутливыми сообщениями, призванными зарядить людей позитивом. По ее мнению, работники волостной управы могут преследовать свои политические интересы. Также она отметила, что к настоящему моменту табло показывает и логотип EKRE, и основной лозунг.