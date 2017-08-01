ФОТО: Карилайд: если Сависаар хочет создать избирательный союз, то пусть создает

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сказал после сегодняшнего собрания членов партии, что, очевидно, Эдгар Сависаар не удовлетворится вчерашним предложением Таллиннского совета баллотироваться на местных выборах первым номером общего списка Таллинна.

"Кажется, что Эдгара не удовлетворит больше ничто, кроме как если организуют новый внеочередной конгресс партии и он снова станет председателем партии", — сказал вице-председатель партии.

"Он не переживет того, что у партии без него дела идут хорошо. Такого великодушия от него ждать не приходится, что видите, я создал могучую вещь, Центристскую партию, я совершил великие дела и вы совершите и без меня. Это скорее психологическая проблема, не политическая", — был разочарован Карилайд.

"Партия не должна бесконечно играть в кошки-мышки. Если Эдгар так хочет создать избирательный союз, то пусть создает. Центристская партия готова конкурировать с кем угодно. Если он хочет доставить радость Партии реформ, то это его шанс, и мы здесь больше никаких маневров совершать не будем, поскольку председатель партии Юри Ратас неоднократно говорил с ним на тему, хочет он командной работы или нет. Я считаю, что этот предел теперь наступил, и партия готова вступить в бой с теми, кто осмелится и придет", — сказал Карилайд.