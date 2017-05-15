ФОТО: Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас

Сегодня в 8 часов утра в бюро Центристской партии совет города собрался для утверждения кандидата в мэры Таллинна от центристов, которым стал Таави Аас.
До настоящего момента называлось два имена — нынешний и.о. мэра Таави Аас и вице-мэр Михаил Кылварт.
Аас предстал перед журналистами вместе с председателем партии Юри Ратасом. По их словам, кандидатов было порядка пяти. Раатас отметил, что Аас имеет долгосрочный опыт в руководстве городом.
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