15.05.2017, 08:29

ФОТО: Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас


rus.delfi.ee
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ФОТО: Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас
Mattias Tammet

Сегодня в 8 часов утра в бюро Центристской партии совет города собрался для утверждения кандидата в мэры Таллинна от центристов, которым стал Таави Аас.

До настоящего момента называлось два имена — нынешний и.о. мэра Таави Аас и вице-мэр Михаил Кылварт.

Аас предстал перед журналистами вместе с председателем партии Юри Ратасом. По их словам, кандидатов было порядка пяти. Раатас отметил, что Аас имеет долгосрочный опыт в руководстве городом.

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