ФОТО: Кандидат от EKRE жестко раскритиковал внешний вид Кальюлайд

Вчера разразился скандал, после того, как кандидат от EKRE в Виймси Ханнес Вырно раскритиковал внешний вид встретившейся ему на пароме президента Керсти Кальюлайд.

Вырно написал в соцсетях, что президент в повседневной одежде ему не нравится. ”1 октября в 18:45, следуя на пароме Куйвасту-Виртсу, я увидел вблизи президента Республики. В темно-вишневом пуховике, вязаной шапке и кедах цвета экрю. Наверное, среди других новостей я просто не приметил пресс-релиза от Кадриорга о том, что президент отправляется в осенний отпуск? По-другому я не могу объяснить того, почему наш президент предстает передо мной на пароме в образе грибника с Ориссааре”, — написал Вырно.

Президент в публичные дебаты с Вырно вступать не стала, однако обновила главное фото на своей странице в Facebook, поместив туда изображение Народного дома в Ориссааре, подписав: "Прекрасный Ориссааре".



”Я все разъяснил и доказал. В Эстонии важно не то, что говорится, а кто это делает”, — отметил Вырно в своей следующей публикации.