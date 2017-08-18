ФОТО: Кальюлайд: все живущие в Эстонии люди должны гордиться своей национальностью и культурой

Сегодня на проходящей в Эстонском национальном музее встрече эстонских зонтичных организаций и соответствующих организаций национальных меньшинств президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что гордится тем, что родом с Сааремаа. Так же, как и все проживающие в Эстонии люди должны гордиться своей национальностью и культурой.

"В последнее время много обсуждалось, правильно ли гордится тем, что ты эстонец. Дискуссия касается и всех других национальностей. Для каждого из нас идентитет очень важен”, — сказала Кальюлайд.

”У нас проходит много мероприятий, где мы с гордостью показываем эстонскую культуру, а другие народы с гордостью показывают свою. Мы все вместе создаем узор Эстонии этого столетия своим языковым и культурным разнообразием”.



На встрече представлены русская, белорусская, украинская, армянская, азербайджанская, польская, татарская, ингерманландская, мордовская, башкирская, кабардинская, эстонская и другие национальности. В общей сложности принимают участие около 110 представителей 40 организаций.

По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, встреча эстонских зонтичных организаций и зонтичных организаций национальных меньшинств такого масштаба является в Эстонии беспрецедентной.

”Интерес в отношении проведения встречи такого рода возникал неоднократно, поэтому мы и решили осуществить этот проект совместно с Министерством культуры и Фольклорным советом Эстонии. Почему каждая зонтичная организация должна держаться сама по себе, когда встречи с представителями других культур могли бы стать чрезвычайно благодатной почвой для новых идей и начинаний”, — сказала Пиргоп.