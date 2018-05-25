25.05.2018, 10:36

ФОТО: Кальюлайд в шлеме и бронежилете посетила Донбасс. "Хотела увидеть происходящее своими глазами"

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rus.delfi.ee
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UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-ESTONIA-DIPLOMACY
UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-ESTONIA-DIPLOMACYFoto: ALEKSEY FILIPPOV, AFP

До поездки на Украину Кальюлайд сообщила, что желает посетить Донбасс и своими глазами увидеть все происходящее.


Фото сделаны перед КПП.

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