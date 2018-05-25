ФОТО: Кальюлайд в шлеме и бронежилете посетила Донбасс. "Хотела увидеть происходящее своими глазами"

До поездки на Украину Кальюлайд сообщила, что желает посетить Донбасс и своими глазами увидеть все происходящее.
Фото сделаны перед КПП.
До поездки на Украину Кальюлайд сообщила, что желает посетить Донбасс и своими глазами увидеть все происходящее.
Фото сделаны перед КПП.
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
Tehnohoolduse projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 04.06.2018
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